COP26 - De nouvelles normes comptables pour empêcher le greenwashing

La durabilité et le respect de l'environnement deviennent de plus en plus importants dans le monde des affaires et jouent dès lors un rôle accru dans la valorisation des entreprises. Avec de nouvelles normes, l'IFRS Foundation veut s'assurer que les rapports sur les aspects climatiques et durables soient sans ambiguïté et transparents dans les rapports et comptes annuels. Pour l'instant, il n'existe par exemple aucun critère qui détermine si un investissement est vert ou non.

Pour fixer ces nouvelles règles, l'IFRS Foundation crée un nouvel organe interne : l'International Sustainability Standards Board (ISSB). Son siège sera installé à Francfort, en Allemagne, avec des implantations également ailleurs dans le monde.