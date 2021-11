Amélie Nothomb, hygiène de la littérature

Vous dites Amélie Nothomb, on vous répond, le plus souvent : vêtements noirs, chapeau excentrique noir, rouge à lèvres pétant. On vous répond aussi : la gentillesse qu’elle montre envers ses lecteurs dans les salons et les rencontres littéraires. On vous répond encore : 200 à 250.000 exemplaires par roman, et un roman par an, plus tous ceux qu’elle ne publie pas. On vous répond peut-être : le goût du champagne.