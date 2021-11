Sans-papiers: Sammy Mahdi appelé à s’expliquer dans une Vivaldi agitée

On parle d’une « demande informelle de mise à jour », qui est le fait de partenaires de gouvernement. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration s’expliquera, sans doute en kern, sur le dossier des sans-papiers. Tout cela près le regain de contestation à Bruxelles, au Béguinage.

Surtout, éviter de revivre juillet : la contestation au Béguinage, la grève de la faim, l’inquiétude pour l’état de santé de sans-papiers, les menaces au PS et à Ecolo de provoquer une crise gouvernementale – on avait parlé d’une possible chute du gouvernement – si l’un d’eux devait y laisser la vie… Que faire, donc ?

Dans un premier temps, « plusieurs partenaires », explique-t-on rue de la Loi, ont demandé à Sammy Mahdi, secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, de faire le point sur « l’état d’avancement du dossier ». Très exactement, on parle d’« une demande informelle de mise à jour ». Quand ? Il n’y a pas de délai, mais il est indiqué de ne pas lambiner. Politiquement, l’affaire est délicate, tous entendent l’écho de juillet. On peut s’attendre à un comité ministériel express.