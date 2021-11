Ligue des champions: le PSG tenu en échec à Leipzig, Liverpool et l’Ajax qualifiés pour les 8es

Liverpool et l’Ajax ont validé leur ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions ce mercredi.

Après la Juve et le Bayern, Liverpool et l’Ajax Amsterdam sont les troisième et quatrième équipes à assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi à l’issue de la 4e journée.

Les Reds de Liverpool, champions d’Europe en 2019, ont battu l’Atlético de Madrid 2 à 0 à Anfield, tandis que l’Ajax s’est imposée 3 à 1 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Ces deux équipes rejoignent le Bayern Munich et la Juventus Turin, qui ont obtenu mardi leur billet pour la phase finale de la compétition.