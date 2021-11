Procès Arco - Un jugement "très décevant" pour Deminor

Arco était actionnaire du groupe bancaire Dexia, qui s'est effondré lors de la crise financière de 2008. Les plus de 2.000 coopérateurs d'Arco avaient intenté une action en justice pour exiger le remboursement de leur investissement, estimant avoir été induits en erreur. L'achat de parts aurait indûment été présenté comme sûr et sans risque. Le tribunal a toutefois rejeté leur demande, estimant qu'elle n'était pas recevable car chaque plaignant devait apporter des preuves individuelles, ce qui n'a pas été le cas pour l'instance judiciaire.

Le tribunal a également donné gain de cause à Francine Swiggers dans sa demande reconventionnelle pour litige vexatoire et imprudent. Une décision "encore plus incompréhensible" pour Erik Bomans. Selon Deminor, Mme Swiggers s'est imposée comme la figure de proue d'Arco "et l'interprète de toute l'idée des produits d'investissements sans risque, même jusqu'à un an ou deux avant qu'Arco ne s'effondre".