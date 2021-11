Le Standard sera privé de Daouda Peeters, João Klauss et Selim Amallah pour son déplacement au Club de Bruges

Kostas Laifis s’est entraîné tout à fait normalement ce mercredi et devrait donc être en mesure d’effectuer son grand retour aux affaires dimanche (13h30) au FC Bruges, en débutant sur le banc plus que probablement. On le sait, Joao Klauss fera l’impasse sur cette rencontre, pour suspension, alors que Selim Amallah soigne toujours sa déchirure au long adducteur gauche. L’international marocain restera à l’Académie pendant la trêve internationale, avec l’objectif de pouvoir reprendre le collier au sortir de celle-ci. Enfin, Daouda Peeters loupera ses retrouvailles avec le FC Bruges, où il a été formé pendant trois ans. En cause, toujours cette gêne musculaire au niveau des muscles de la jambe droite qui l’a contraint à passer une série d’examens médicaux. Le diagnostic précis devrait tomber ce jeudi ou vendredi au plus tard. Les joueurs liégeois s’entraîneront deux fois ce jeudi, à 10h30 et à 15h30.