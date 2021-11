France: un enfant de 10 ans fait une course-poursuite avec la police

La scène est rocambolesque. Le jeune conducteur a seulement 10 ans et de plus, il a été interpellé pour refus d’obtempérer et recel de vol, rapporte La Voix du Nord.

Les faits se sont déroulés mardi en plein après-midi, à Marquette-lez-Lille, dans le nord de la France. Suite au vol d’une Peugeot 3008, une patrouille de policiers voit passer la voiture en question. Les agents décident de la suivre et s’apprêtent à l’intercepter. Mais le conducteur a dû les repérer et prend la fuite. Par tous les moyens, il tente alors de semer les policiers à ses trousses. Dans la course-poursuite, la voiture cogne le trottoir, les deux pneus côté gauche crèvent. Le SUV se dirige alors vers un parking et termine son parcours en percutant un poteau. Le conducteur prend la fuite à pied en laissant le véhicule sur place.