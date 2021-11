Baptêmes étudiants: l’alcool dans le collimateur après un nouveau décès

Les circonstances ayant entraîné la mort d’Antonin Deneffe, cet étudiant décédé dimanche à la suite d’un baptême étudiant organisé à Sart-Custinne, sont loin d’être complètement élucidées. Les conclusions de l’autopsie dévoilées ce mercredi par le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, offrent toutefois déjà des premières informations et pointent a priori l’alcool comme facteur probable du décès. « La mort d’Antonin n’est pas la conséquence d’une chute, d’un acte extérieur, d’une hypothermie ou de l’un des gestes posés pendant la cérémonie de baptême en tant que telle », a expliqué le procureur. « Sous toute réserve, l’alcool a coulé à flots durant la soirée qui a suivi et peut-être que la réponse se situe dans ce champ. » Le fait qu’un autre étudiant ayant participé à la même soirée se soit également retrouvé à l’hôpital dans un état d’alcoolémie aggravé au lendemain de celle-ci vient ajouter de l’eau à ce moulin. Une analyse toxicologique approfondie devra davantage éclairer la situation d’ici deux semaines.

Sortant brièvement de sa réserve, Vincent Macq estime déjà que le drame devra servir d’électrochoc dans un contexte marqué par d’autres affaires comme celle du décès de Sanda Dia, étudiant de la KULeuven, et d’Axel Leroy, étudiant à Liège. « Pour moi, on ne peut plus parler de fatalité quand on a une succession de faits comme ceux-là » dit-il.