Gand veut confirmer contre le Partizan: «Pas une tâche facile», selon Hein Vanhaezebrouck

Jeudi, la Gantoise peut définitivement s’assurer la première place du groupe. « C’est très simple : en football, il faut toujours prendre ce qu’il y a à prendre, au plus vite. Nous voulons être les meilleurs dans la bataille contre notre plus proche concurrent. Nous avons déjà gagné le premier match. Maintenant, nous avons une deuxième possibilité. Mais il n’est pas garanti, si vous gagnez le premier match en déplacement, que vous allez aussi gagner le match retour à domicile. Regardez le match de championnat contre l’Union : 0-2. Nous étions la meilleure équipe, mais nous avons perdu. Si le Partizan gagne demain, il nous dépassera et pourrait bien rester à la 1re place. Nous allons tout faire pour éviter cela. Mais ce ne sera certainement pas une tâche facile. L’adversaire nous connaît mieux maintenant. Ils seront mieux armés pour ce match retour. Nous avons néanmoins l’avantage du terrain et nous comptons sur nos supporters », a poursuivi le coach gantois.

La quasi-totalité du noyau A des Buffalos a participé à l’entraînement. « La question est de savoir si tous mes joueurs sont à 100 % de leur forme. Ils étaient presque tous là mais tout le monde n’est pas au top de sa forme. Je suis déjà content qu’autant de joueurs aient pu s’entraîner. Pour la première fois de la saison, je crois. C’est également positif », a conclu Vanhaezebrouck.

# Belga context