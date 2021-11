Notre bonheur, notre fierté

On est tellement habitué au roman annuel d’Amélie Nothomb, qu’on en oublie qu’il ne s’agit pas seulement d’un best-seller en devenir, d’une machine à attirer les lecteurs, mais d’un jalon dans la construction d’une véritable œuvre littéraire. Depuis Hygiène de l’assassin, l’écrivaine belge échafaude en effet une œuvre qui a acquis de l’importance, de l’originalité, de la cohérence et un grand rayonnement international, comme disait Jacques De Decker lors de la réception de Mme Nothomb à l’Académie royale belge de langue et de littéraire française de Belgique. « C’est un auteur qui a marqué les lettres de la langue française ces dernières années, on ne peut ignorer son rôle littéraire », ajoutait l’écrivain et académicien Jean-Baptiste Baronian.