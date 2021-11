COP26 - Elia et Octopus Energy Group signent un accord de collaboration

Elia et Octopus Energy Group ont signé un mémorandum d'entente ou MoU, qui leur permettra de faire appel à la plateforme de flexibilité d'Octopus, baptisée KrakenFlex, et à la filiale d'Elia axée sur les données énergétiques re.alto, détaille Elia dans un communiqué. Cela permettra de "faire appel aux appareils des consommateurs tels que les véhicules électriques et les pompes à chaleur pour assurer l'équilibre du réseau et contribuer à la transition vers un système énergétique basé sur le renouvelable".

L'accord vise donc à ce que les consommateurs puissent davantage contribuer à l'équilibre du réseau électrique, insiste Elia.