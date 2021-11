Nouvelle tuile pour les Diables rouges: Toby Alderweireld sort blessé après seulement six minutes de jeu

Toby Alderweireld (qui devait donner le coup d’envoi ce jeudi de Tottenham-Vitesse Arnhem pour dire officiellement adieux aux supporters des Spurs) n’a tenu son rang que six minutes à l’occasion du match au sommet du championnat qatari qui opposait Al-Duhail à Al-Sadd. Après avoir perdu le duel aérien qui a amené le but d’ouverture des troupes de Xavi, l’Anversois est rentré au vestiaire. A priori pour un problème d’ordre musculaire mais aucune confirmation n’a été apportée à ce sujet.

Robert Martinez va « trembler » jusqu’à dimanche soir pour avoir quelques certitudes au sujet du noyau qui doit assurer la qualification pour le Mondial 2022 contre l’Estonie (13/11) et le pays de Galles (16/11). Après les indisponibilités prolongées de Jérémy Doku et Zinho Vanheusden d’une part, les obstacles sanitaires de Thomas Vermaelen au Japon, les forfaits récents de Romelu Lukaku et (sans doute) Michy Batshuayi et le temps de jeu minimaliste d’Eden Hazard au Real Madrid, c’est précisément du Qatar qu’est venue la dernière mauvaise nouvelle en date.

À l’inverse, par rapport à la Nations League début octobre dernier, le sélectionneur devrait enregistrer les retours de Thorgan Hazard, de Thomas Meunier, Dennis Praet et bien sûr Christian Benteke, incontournable vu les soucis avec ses concurrents au poste de numéro 9. Pour Nacer Chadli et Dries Mertens, qui retrouvent progressivement les pelouses à Basaksehir et Naples et qui n’ont plus été appelés chez les Diables depuis l’Euro 2020 à cause de blessures, c’est moins sûr.