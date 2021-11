Le président d’Al-Sadd ferme la porte à un départ de Xavi au Barça: «Nous ne pouvons pas le laisser partir»

Nouveau rebondissement dans le dossier Xavi. Alors que le Barça espérait rapidement entériner l’arrivée de son ancienne gloire, le président d’Al-Sadd, Turki Al-Ali, a fermé la porte à un départ de son entraîneur après le passage des dirigeants blaugrana au Qatar ce mardi. « Nous nous félicitons de la visite de la délégation administrative du FC Barcelone, et nous apprécions et respectons cela. La position du club est claire depuis le début, nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison. »

Pas (encore) de fumée blanche, donc, pour la direction du club catalan, qui devra poursuivre les négociations avec le club qatari ou se mettre en quête d’un autre entraîneur.