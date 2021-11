Manchester City-Club Bruges: les Brugeois en quête d’un nouvel exploit pour entretenir l’espoir, De Bruyne sur le banc (direct à 21h)

Le Club de Bruges défie Manchester City ce mercredi soir (21h) pour le compte de la 4e journée du groupe A de la Ligue des champions. Si la tâche s’annonce évidemment très ardue contre les champions d’Angleterre, les troupes de Philippe Clement ont déjà prouvé qu’elles étaient capables du meilleur sur la scène continentale.

On prédisait l’enfer aux Brugeois au moment du tirage au sort quand les noms du Paris Saint-Germain, de Manchester City et de Leipzig sont sortis. Mais à mi-parcours, les Blauw en Zwart font mieux que se défendre et occupent la 3e place du groupe avec 4 points, derrière le PSG (7) et City (6) mais devant les Allemands (0).