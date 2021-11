Damien Marcq savoure l’instant présent: «Avec l’Union, on n’a pas vraiment envie de se fixer de limite cette saison!»

Damien Marcq, vous avez retrouvé depuis le début de saison Felice Mazzù, votre ancien mentor à Charleroi. Pour votre plus grand plaisir ?

La présence de Felice a évidemment joué dans mon choix de rejoindre l’Union. J’avais quelques propositions à l’étranger, mais ma priorité était de rester en Belgique. Quand le coach m’a appelé pour me signaler l’intérêt du club, j’ai tout fait pour que ça se concrétise. L’acclimatation, ensuite, s’est effectuée assez rapidement. À bientôt 33 ans, je suis le plus ancien de ce groupe. Je suis un peu « le vieux tonton », mais j’ai toujours en moi cette envie de m’entraîner, de jouer et de donner des conseils.

Il y a une véritable relation de confiance avec Mazzù.