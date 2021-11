Sans-papiers: le «malentendu» qui met les ex-grévistes à terre

Non, les sans-papiers du Béguinage ne repartent pas en grève. Pas tout de suite en tout cas. Mais la vingtaine de décisions qui sont tombées ces derniers jours a douché les espoirs et ravivé les colères. Sur 20 dossiers, seuls cinq ont obtenu une décision positive. Mais ce n’est pas tant le taux d’acceptation qui fait tiquer les ex-grévistes et leurs soutiens que les motivations des refus : toutes les preuves d’intégration qui devaient peser dans la balance sont envoyées à la poubelle. Tout courroux, Alexis Deswaef, Marie-Pierre Buisseret, Daniel Alliet et Mehdi Kassou étaient mercredi devant l’église du Béguinage pour « témoigner » devant les sans-papiers et la presse des assurances données par le secrétaire d’Etat, il y a trois mois, ce qui avait permis de mettre un terme à la grève : « Il a dit que si la personne était bien intégrée, que si le dossier était bon, ça irait. »