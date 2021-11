Boeing autorisé à lancer sa constellation de satellites

Boeing a obtenu mercredi l’autorisation des autorités américaines pour son projet de constellation de 147 satellites, destinés à fournir internet depuis l’espace. La Commission fédérale des communications (FCC) « a approuvé une demande de The Boeing Company d’une licence pour construire, déployer et opérer une constellation de satellites », a-t-elle annoncé dans un communiqué. « Boeing prévoit de fournir un service d’internet haut débit et de communications pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux, institutionnels, gouvernementaux et professionnels », a-t-elle ajouté.

Ce service doit d’abord être disponible pour des clients aux Etats-Unis, puis dans le monde, une fois le déploiement complet, selon la demande formulée par Boeing. « Les services avancés de haut débit par satellite ont un rôle important à jouer pour connecter les régions difficiles d’accès », a déclaré Jessica Rosenworcel, la présidente de la FCC.