Vingt ans après, Laurence Courtois revient sur la seule Fed Cup remportée par la Belgique: «Tout le monde avait peur de Kim et Justine!»

Laurence Courtois a beau avoir atteint le 37e rang mondial, durant sa carrière, ce qu’on retient surtout d’elle, c’est le calme et la sérénité qu’elle dégage toujours, à désormais 45 ans. « Tu ne changes pas, tu es toujours aussi douce', m’avait justement dit Kim, lorsqu’elle était revenue s’entraîner avec l’équipe à Courtrai, en février 2020 », sourit-elle.

On exagère, Laurence Courtois faisait aussi partie de la « Dream Team » belge qui a remporté la Fed Cup à Madrid, voici 20 ans exactement. Ceci, en sortant invaincue (9-0 !) d’une poule avec… l’Espagne, l’Allemagne et l’Australie, pour finir par battre 2-1 (mais c’était aussi 2-0) la Russie de Dementieva et Petrova, surclassées en finale ! À Prague, Laurence Courtois qui met son expérience et sa sensibilité féminine aux services des joueuses (depuis 5 ans déjà) aura peut-être l’occasion de revivre de grands moments, même si la Belgique n’a plus son sort en mains…