Coronavirus: la Lettonie déclare l’état d’urgence sanitaire après une hausse des contaminations

La Lettonie a déclaré lundi un état d’urgence sanitaire de trois mois en raison de la résurgence des infections au covid-19 à des niveaux record, alors que la vaccination de la population reste à un des niveaux les plus faibles de l’UE. Le nombre de contaminations quotidiennes est désormais bien supérieur à un millier dans ce pays balte d’1,9 million d’habitants, un rythme de propagation de la pandémie supérieur à ce qui avait été vu plus tôt dans l’année.

Selon les nouvelles règles, le masque devient obligatoire dans tous les édifices ouverts au public, et tout employé du domaine public devra être vacciné au 15 novembre. Les personnes non vaccinées ne seront autorisées à acheter leurs aliments et d’autres articles de première nécessité que dans des magasins indiqués et seuls les magasins considérés comme essentiels seront autorisés à ouvrir le week-end. Tous les Lettons sont encouragés à pratiquer le télétravail quand il est possible.

« Obligés de refuser les autres patients »

« Je vous demande de ne pas vous rassembler, ne pas vous rendre visite et de réduire vos contacts », a écrit le Premier ministre Krisjans Karins sur Twitter. Les hôpitaux lettons sont d’ores et déjà submergés par les patients atteints du covid.

« Nous sommes obligés de refuser les autres patients qui ont des diagnostics sans risque pour la vie. Les équipes d’urgences médicales ne peuvent même pas répondre à tous les appels », avait auparavant déclaré Karlis Racenis, le chef d’une association de jeunes médecins, lors d’une conférence de presse.