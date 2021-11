Le Club de Bruges n’a tenu qu’une mi-temps face à Manchester City...

Pour espérer réussir un exploit de dimension à l’Etihad Stadium – et un partage des points en aurait été un –, Bruges n’avait d’autre choix que de modifier radicalement son approche du match. De ne pas se présenter la fleur au fusil face à cette équipe pharaonique de Manchester City, certes privée initialement d’un De Bruyne en méforme, tout en espérant bénéficier de ce petit zeste de chance et/ou en faisant preuve de beaucoup plus de réalisme. Malgré la conjonction de tous ces facteurs pendant un peu plus d’une mi-temps, ralliée sur le score de 1-1, la différence de niveau était telle, une fois encore, que Manchester City a – logiquement – fini par doucher les espoirs brugeois après le repos. Grâce à ce succès qui aurait pu être plus sévère encore sans quelques arrêts exceptionnels de Mignolet, les « Skyblues » ont quasiment réduit à néant les utopiques espoirs brugeois de terminer à l’une des deux premières places de ce très relevé groupe A.