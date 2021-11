Mats Rits après la défaite de Bruges à Manchester City: «Garder cette troisième place»

Mercredi soir, le Club de Bruges s’est incliné contre Manchester City, 4-1 (repos 1-1), dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions de football. Les buts ont été marqués par Foden (15e), Stones contre son camp (17e), Mahrez (54e), Sterling (72e) et Jesus (90e+2).

Après ce revers, les Brugeois doivent désormais viser l’Europa League, a estimé Mats Rits au micro de RTL Sport à l’issue de la rencontre. « On sait ce que l'on doit faire. On a de la confiance. On doit jouer contre Leipzig pour garder la troisième place. Si tu vois la situation de départ, c'était le plus haut possible. »