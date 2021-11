Commerzbank s'attend à revenir dans le vert en 2021 après un 3T meilleur qu'attendu

Après une perte nette d'environ 2,9 milliards d'euros l'an dernier, la première depuis 2009, la banque ne s'attendait jusqu'à présent à terminer l'année en positif qu'au niveau du résultat d'exploitation.

Ce dernier s'est élevé à 472 millions d'euros lors du trimestre écoulé et a dépassé le milliard d'euros après neuf mois.

Le ratio des fonds propres durs affiche lui 13,5%, bien au-delà des minima requis et offre un coussin pour investir dans la conversion de la banque au numérique, selon la stratégie en cours.

Le bon résultat trimestriel doit en bonne partie à la faible provision nette pour risque de crédit, à 22 millions d'euros.

Dedans sont compris 95 millions d'euros de dépréciations sur le portefeuille de prêts de la filiale polonaise mBank en francs suisses, après 55 millions déjà passés au trimestre précédent.

Les autres charges d'exploitation sont en recul de 2% et celles liées à la restructuration, qui passe par des départs de personnels et fermetures d'agences, s'élèvent à 76 millions d'euros, en baisse de 62% sur un an, portant le cumul à 511 millions d'euros depuis janvier.