Valérie Glatigny: «Le problème, c’est l’alcool après l’activité de baptême»

Seulement le problème, c’est que la consommation d’alcool ne se ferait pas pendant les activités. « Ce qu’il semble s’être produit, c’est qu’il y avait une consommation d’alcool importante après le baptême. »

Elle annonce qu’une conférence va bientôt réunir tous les acteurs concernés et va jusqu’à imaginer la dissolution de cercles en cas d’abus.

Une culture de l’alcool

« Il ne faut pas être hypocrite et il ne faut pas stigmatiser la jeunesse. » Pour Valérie Glatigny, c’est tout la société qui est touchée par l’alcool. Ce n’est pas le cas seulement des étudiants. Cependant, elle pense qu’il faut insister auprès des jeunes sur les conséquences et les dommages que peut créer l’alcool. « Il faut rappeler aux jeunes qu’un black out n’est pas un événement anodin, et qu’à répétition il peut entraîner de graves dégâts sur les cerveaux des jeunes. »