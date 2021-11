Une exclusion surréaliste puis un penalty imaginaire: l’arbitrage de Dortmund-Ajax au cœur de la polémique (vidéo)

Privé d’Erling Haaland, blessé, c’est pourtant le BvB qui a ouvert la marque. Un but qui ne manque toutefois pas de faire parler, puisqu’il a été inscrit sur un penalty litigieux. Lors d’une infiltration dans le rectangle néerlandais, le pied du jeune Jude Bellingham est légèrement touché par Mazraoui, en pleine course. Un contact réel, certes, mais qui semble totalement involontaire de la part du défenseur et qui est (très) rarement sifflé dans ce genre de situation. Mais l’arbitre du soir, l’Anglais Michael Oliver, a tout de même décidé d’aller consulter la VAR et, après visionnage des images, a accordé le penalty aux Allemands ! Un coup de pied de réparation converti par Marco Reus.

Toutefois, si cette phase semble litigieuse, elle a été vite effacée au coup de sifflet final par la victoire de l’Ajax. Au contraire de l’autre décision arbitrale polémique de cette rencontre. Car, au moment des faits précédemment cités, le Borussia Dortmund était en réalité réduit à dix, suite au carton rouge direct reçu par Mats Hummels. Peu avant la demi-heure de jeu, le défenseur s’est fendu d’un tacle sur le virevoltant Antony. Un geste assez engagé, il est vrai. Même trop pour M.Oliver, qui a décidé d’exclure directement l’Allemand ! Or, sur les ralentis, on peut voir que le joueur du BvB ne touche pas vraiment celui de l’Ajax. Son tacle passe à côté du ballon et c’est le Brésilien qui, dans son geste technique, retombe sur la cheville de l’Allemand... Mais l’homme en noir n’a rien voulu savoir et a envoyé Hummels à la douche bien plus tôt que prévu, compliquant fortement les choses pour Dortmund.