NBA: les Sixers résistent aux Bulls de DeRozan, les Nets et les Grizzlies s’imposent (vidéo)

Si Joel Embiid n’a inscrit que 18 points, il a été bien secondé par Seth Curry (22 pts) et un très bon Georges Niang en sortie de banc (18 pts). Du côté des Bulls, le prolifique duo DeMar DeRozan - Zach Lavine, 64 points à eux deux dont 37 pour le premier, n’a pas suffi. Les deux équipes occupent les 2e et 3e places à l’Est avec un bilan identique de 6 victoires pour 2 défaites.

A l’Ouest, Memphis s’est imposé sur le parquet du FedEx Forum contre Denver (108-106) dans l’une des affiches de la soirée. Un Nikola Jokic en mode MVP - 34 points, 11 rebonds, 5 assist, 2 interceptions - et un solide Will Barton (26 pts) se sont heurtés au collectif bien huilé des Grizzlies, symbolisé par six joueurs en «double figure» (10 points marqués au moins, ndlr). Memphis, qui avait déjà battu les Nuggets lundi, a pu compter sur Jaren Jackson Jr. décisif dans le money time et sur un banc qui a fait la différence (34 pts) par rapport à celui de Denver (17 pts). Les Grizzlies pointent à la 5e place de leur conférence (5v-3d), juste devant les Nuggets (4v-4d).