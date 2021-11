Euronav encore dans le rouge au troisième trimestre mais confiant pour l'avenir

Sur les neuf premiers mois de l'année, la perte s'élève à plus de 266 millions de dollars tandis que le chiffre d'affaires fond à 316 millions de dollars, contre un milliard sur les neuf premiers mois de 2020.

La société maritime anversoise a engrangé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de plus de 99 millions de dollars, là où elle affichait un chiffre d'affaires dépassant les 240 millions un an auparavant.

"Nous avons toutes les raisons d'être confiants maintenant que nous avons traversé le creux de ce cycle particulier, après un troisième trimestre qui a été parmi les plus difficiles pour notre marché, de mémoire récente", commente le CEO d'Euronav, Hugo De Stoop, dans un communiqué. L'avenir semble plus positif pour l'entreprise au vu de la reprise économique suite à la pandémie et à la demande accrue en pétrole.