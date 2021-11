Voici les scénarios qui qualifieraient la Belgique pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup ce jeudi (vidéo)

On le sait depuis mardi, le sort de la Belgique dans cette Billie Jean King Cup dépend désormais du déroulement de la rencontre entre l’Australie et la Biélorussie qui se défient, ce jeudi dès 10h30, à l’O2 Arena. On vous explique tous les scénarios possibles qui qualifieraient la Belgique pour les demi-finales.

Certaines situations sont claires. Si l’Australie gagne, peu importe le score, elle se qualifie, et donc la Belgique est éliminée. Si la Biélorussie gagne 3-0, elle décroche le sésame. Ensuite, ça se complique…