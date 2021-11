La Deutsche Post relève ses prévisions, portée par le fret

Le géant de la logistique table pour 2021 sur un bénéfice avant déduction des intérêts et impôts de 7,7 milliards d'euros, contre 7 milliards auparavant. Le flux de trésorerie devrait s'élever à plus de 3,6 milliards d'euros, soit 13% de plus que l'objectif précédent.

La Deutsche Post récolte les fruits de tarifs élevés pour le fret. Les prix ont augmenté en raison d'une hausse continue de la demande de marchandises et des perturbations des chaînes d'approvisionnement après la pandémie de coronavirus. Les tarifs d'expédition, en particulier, ont fortement augmenté, mais aussi ceux du fret aérien.