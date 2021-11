Coronavirus: Steven Van Gucht craint une nouvelle hausse de cas après les vacances

Entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 7.758 personnes ont été testées positives chaque jour au covid-19, ressort-il jeudi des chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour à l’aube. Il s’agit d’une augmentation de 36 % par rapport à la semaine précédente. A noter que les tests sont aussi en augmentation de 25 %.

« Il y a de plus en plus de transferts entre hôpitaux car la pression sur les soins est plus forte. La tendance n’a pas encore été inversée », remarque le virologue Steven Van Gucht, interrogé par HLN. « Nous constatons des augmentations pour toutes les tranches d’âge mais il est frappant de constater que le taux d’infection est élevé chez les personnes de plus de 65 ans. C’est inquiétant car ces personnes sont exposées à un risque élevé de complications et d’hospitalisations puisqu’elles n’ont pas encore toutes reçu leur troisième dose ». Troisième dose qui a, par ailleurs, besoin de temps pour être efficace.