Coronavirus: la hausse des contaminations ralentit à Bruxelles

En Belgique, la hausse des contaminations et du nombre de personnes admises à l’hôpital se poursuit. En moyenne, on compte vingt décès par jour. Mais à Bruxelles, la situation ralentit légèrement.

Entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 7.758 personnes ont été testées positives chaque jour au covid-19. Il s’agit d’une augmentation de 36 % par rapport à la semaine précédente. Mais à Bruxelles, la situation est un peu différente. En passant de 385 à 411, la hausse des cas de contaminations est de 6,7 %. C’est l’augmentation de cas la plus faible lorsqu’on compare avec les chiffres de la Wallonie et la Flandre. Les deux dernières semaines à Bruxelles, les contaminations avaient augmenté de plus de 30 %.