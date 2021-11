Coronavirus - Les bénéfices du commerce alimentaire ont doublé pendant la pandémie (CSC)

Pendant la crise sanitaire, le commerce alimentaire a été poussé dans le dos par la fermeture de l'horeca, le télétravail et la cuisine à la maison, ce qui a permis de décupler les ventes. La CSC Alimentation a tenté d'objectiver ces gains en analysant les comptes déposés par 5.000 entreprises à la Banque nationale.

"C'est du jamais vu, il s'agit d'un record", commente Olivier Malay, économiste et co-auteur de l'étude. "Les grandes entreprises (plus de 250 travailleurs) sont celles qui ont le plus profité de la crise, avec une hausse spectaculaire des bénéfices (+166%). Mais même les petites (moins de 50 travailleurs) ont connu une hausse inédite de leurs bénéfices, de 51%."

Les dividendes distribués par les entreprises de l'alimentation ont, quant à eux, augmenté de 70%. Les autres grands gagnants de la crise sont les administrateurs et gérants, qui ont vu leur rémunération moyenne s'accroître de 30%.

"Derrière les profits se trouve le travail d'hommes et de femmes qui se sont dépensés sans compter", signale Kris Vanautgaerden, responsable syndical national du secteur alimentation à la CSC. Or la masse salariale n'a augmenté que de 0,2% en 2020 par rapport à 2019.