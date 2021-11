35.000 euros la minute: les chiffres fous qui prouvent que le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid est pour l’instant un flop

Suite à la victoire madrilène face au Shaktar Donetsk, la presse espagnole s’est à nouveau déchaînée sur Eden Hazard, laissé sur le banc par Carlo Ancelotti. Pour la deuxième fois de la saison en Ligue des champions, le Belge n’est pas monté au jeu une seule seconde. Une situation de plus en plus répétitive pour le capitaine des Diables. Pour preuve, sa dernière titularisation remonte à fin septembre (en Ligue des champions contre le Sheriff Tiraspol). Depuis, l’ancien Lillois dispose d’un temps de jeu famélique : 18’ à l’Espanyol Barcelone, 21’ contre Osasuna et 5’ à Elche. Sans parler des joutes face au Shaktar et au FC Barcelone, où il n’a même pas eu voix au chapitre…