Témoignages d’agressions sexuelles: le Fuse annonce de nouvelles mesures

Plusieurs semaines après les plaintes visant des bars de la capitale, et en particulier deux bars du Cimetière d’Ixelles, plusieurs boites de nuit de Bruxelles sont visées par des témoignages d’agressions sexuelles, et une en particulier.

Un témoignage de deux jeunes femmes pointe le Fuse, une boite de nuit située dans le centre de la capitale. Deux jeunes femmes remarquent quatre pieds dans une des toilettes. Celle-ci semble fermée depuis longtemps. « On frappe à la porte et un seul homme nous répond. On demande à ce que la fille le fasse également et là, rien », expliquent-elles. Demandant de l’aide à la responsable des toilettes, les deux jeunes femmes se retrouvent sans réponse. « C’est la faute de cette fille si elle a suivi quelqu’un », indique la responsable sur place. Selon elles, le personnel de la soirée s’est montré agressif et peu compatissant.