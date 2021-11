Un oui franc et massif des Belges à la taxation des plus riches (PRESS)

Les sondés flamands y semblent plus favorables (75%) que les francophones (69%). Plus de deux tiers des répondants approuvent également l'idée d'un impôt corona sur les patrimoines de plus d'un million d'euros.

Pour financer le plan Next Generation, les Belges plébiscitent également un impôt minimal sur les profits des sociétés (68%), une taxe sur le kérosène et les billets d'avion (53%), une taxe sur le plastique (53%) et une taxe sur les transactions financières internationales (52%). Taxer les services numériques est moins populaire (41%) alors qu'il s'agit d'une priorité de la Commission européenne.