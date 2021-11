Coronavirus: l’OMS craint 500.000 morts supplémentaires en Europe d’ici février

Les indicateurs en hausse dans la majorité des pays

Pour l’OMS, l’augmentation des cas s’explique par la combinaison d’une couverture vaccinale insuffisante et de l’assouplissement des mesures anti-Covid. Selon ses données de l’OMS Europe, les hospitalisations liées au Covid «ont plus que doublé en une semaine».

Le nombre de nouveaux cas par jour est en hausse depuis près de six semaines consécutives en Europe et le nombre de nouveaux morts par jour est en hausse depuis un peu plus de sept semaines consécutives, avec environ 250.000 cas et 3.600 décès quotidiens, selon les données officielles par pays compilées par l’AFP.