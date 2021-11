Bourse de Bruxelles - Vers une quatrième hausse du BEL 20

Ceux-ci étaient emmenés par Aperam (51,02) avec un gain de 2,1% devant Aedifica (116,30), arGEN-X (281,20) et Cofinimmo (143,00) qui s'appréciaient de quelque 1,9% chacune, WDP (40,12) suivant avec un mieux de 1,8%. AB InBev (51,66) reculait par contre de 0,9% et Ageas (42,31) de 0,8%, KBC (83,78) reperdant 0,1%. Solvay (104,30) cédait 0,3% tandis que UCB (106,55) et Galapagos (48,06) étaient en hausse de 0,9 et 0,6%. Ackermans (151,20) reperdait 1% alors que Sofina (397,40) et Melexis (104,00) étaient positives de 0,8 et 0,7%. Proximus (16,31) et Telenet (31,10) valaient 1% de moins que la veille, Orange Belgium (19,48) cédant par ailleurs 0,3% tandis que Bpost (7,91) remontait de 1,7%.

Hors indice, ING (13,51) progressait de 1% après résultats et après un gain de jusqu'à 2,6% en début de journée. Shurgard (53,20) gagnait de même 2,1% après avoir bondi de 4,4%. Des gains de plus de 2% étaient encore notés en Befimmo (35,50), Leasinvest (77,90), Retail Estates (70,30) et VGP (230,50). Kinepolis (57,10) remontait de 2,9% supplémentaires, Exmar (4,49) et Barco (19,89) s'appréciant de 2,3 et 1,5% tandis que Ontex (7,81) reculait de 1,1%. MDxHealth (1,17) était suspendue dans l'attente du résultat d'un placement privé. Sequana Medical (8,42) ajoutait 3,9% aux 12,5% engrangés la veille, Acacia Pharma (1,66) et Hyloris (17,00) gagnant 3,1 et 1,8% alors que Bone Therapeutics (1,22) abandonnait 2,8% supplémentaires.