Les règles budgétaires, ça concerne d’abord les citoyens!

Faut-il réviser les règles budgétaires européennes ? Et comment ? Remettre en cause l’orthodoxie face aux importants besoins d’investissements dans la transition ? Des questions centrales dans une démocratie. Mais voilà : quand les experts eux-mêmes ont bien du mal à retrouver leurs jeunes dans le manuel budgétaire européen, comment impliquer M. et Mme Tout-le-monde ? A l’initiative de son président Benoît Bayenet, le Conseil central de l’économie, qui réunit patrons et syndicats et constitue l’organe majeur de la concertation sociale dans notre pays, a voulu ouvrir ce débat à la société civile – via un cycle de webinaires ouvert à toutes et tous, qui a débuté en mai et se poursuivra durant l’automne.