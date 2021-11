Billie Jean King Cup: USA – Russie pour des retrouvailles, 11 ans plus tard

Ce vendredi (10h30), ce sont deux grandes nations du tennis mondial qui vont s’affronter lors de la première demi-finale de cette Billie Jean King Cup. La légende américaine est d’ailleurs arrivée, ce mercredi à Prague, pour supporter son équipe qui détient tout de même le record de victoire en Fed Cup, dites Billie Jean King Cup…, avec déjà 18 succès (le dernier en 2017 à Minsk et contre la Biélorussie).

Un 19e serait évidemment très symbolique pour un événement qui s’affiche pour la première fois avec son nouveau nom… Pourtant privés de leurs cadors, comme Sofia Kenin, Madison Keys, Coco Gauff, Jessica Pegula (elle a dû renoncer à cause d’un test positif au covid-19 dans son entourage proche), et même… des sœurs Williams, les USA sont tout de même sortis vainqueurs d’un groupe qui regroupait aussi l’Espagne et la Slovaquie. Mais Danielle Collins, Sloane Stephens et Shelby Rogers ont assuré. Prouvant la belle profondeur actuelle du tennis US avec pas moins de 16 joueuses dans le top 100 !