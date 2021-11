«Vous avez de ces mots»: Vos biscuits sont-ils des {bonbons}?

Vous avez peut-être reçu la visite, le week-end dernier, de charmants fantômes et fantômettes venus vous soutirer quelques friandises à l’occasion de l’Halloween. On sait que cette tradition d’origine celtique a fait un aller-retour de part et d’autre de l’Atlantique pour nous revenir dans les années 1990, avec des mobiles commerciaux bien éloignés de la fête originelle. Mais en renouant avec les traditionnelles lumerottes évidées dans lesquelles les plaisantins plaçaient une bougie pour effrayer les passants.

Dans la plupart des cas, les visiteurs du 31 octobre vous ont lancé : « Des bonbons ou un sort ? », analogue à la formule anglaise « Trick or treat ? ». Il se pourrait toutefois que l’un ou l’autre petit Liégeois se soit ravisé in petto et vous précise : « Des chiques ou un sort ? » Car, chez les Principautaires, certaines friandises ont un nom étrange qui n’appartient qu’à eux.