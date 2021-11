Le chou de Bruxelles, ce petit légume vert bien de chez nous

Fort en goût, le chou de Bruxelles rappelle à beaucoup de mauvais souvenirs d’enfance. Ce légume souvent boudé possède pourtant de nombreuses qualités. Et son histoire est bien ancrée chez nous !

La simple évocation de son nom fait grimacer les enfants ou donne des haut-le-cœur aux plus grands qui ne s’y sont plus risqués depuis : le chou de Bruxelles. Ce légume vert typique de l’automne-hiver doit sa dénomination à notre capitale, ou plus exactement à Saint-Gilles.

Au XVIIe siècle, cette localité était entourée de champs. Saint-Gilles devint alors le potager bruxellois, le lieu de concentration des cultures maraîchères, chargé de sustenter la cité voisine alors en plein boom démographique. Les bouches à nourrir sont nombreuses et le rendement doit suivre.