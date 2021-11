Le chômage baisse à Bruxelles

Le taux de chômage atteint dans la région capitale 15,3%. Il est plus élevé pour les femmes (16,2%) que pour les hommes (14,5%). Il y a un an, le taux de chômage était de 16%.

Par rapport à octobre 2020, la Région compte 3.647 personnes en recherche d'un emploi en moins et par rapport à septembre, la diminution atteint 504 individus (-0,6%).

Le chômage des jeunes (moins de 25 ans) s'élève à 24,1%. Il est également en diminution, de 9,7% par rapport à l'an dernier.

Près de la moitié (48%) des chercheurs d'emploi sont inoccupés depuis deux ans ou plus. Plus de six sur dix (61%) ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire du second degré ou n'ont pas de diplôme reconnu en Belgique. Plus d'un quart (28%) ont 50 ans ou plus tandis que 11% ont moins de 25 ans.