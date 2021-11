ATP Paris: exploit de Sander Gillé et Joran Vliegen qui sortent la meilleure paire de la saison Les deux Belges ont pris la mesure de Mektic et Pavic en deux sets.

Belga

Par Belga Publié le 4/11/2021 à 14:40 Temps de lecture: 1 min

Sander Gillé (ATP 31 en double) et Joran Vliegen (ATP 35) ont signé une très belle victoire au 2e tour du double au tournoi de tennis ATP 1000 de Paris (dur/2.600.000 euros), jeudi dans la capitale française. La paire belge s’est imposée en deux sets - 6-3, 7-6 (6) - et 1h27 de jeu contre les Croates Nikola Mektic (ATP 1) et Mate Pavic (ATP 2), têtes de série N.1 du dernier Masters 1000 de la saison et exemptés de premier tour.

C’est une victoire de premier plan contre des Croates qui ont dominé le circuit cette saison. En effet, Mektic et Pavic ont remporté pas moins de neuf tournois, dont Wimbledon et les Jeux Olympiques. En quarts de finale, Gillé, 30 ans, et Vliegen, 28 ans, défieront l’Australien John Peers (ATP 14) et le Slovaque Filip Polasek (ATP 9), tombeurs des Serbes Novak Djokovic et Filip Krajinovic au 2e tour.