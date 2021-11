«Mendy qui?»: l’échange complètement surréaliste entre Kyle Walker et un journaliste avant Manchester City-Club de Bruges (vidéo)

Scène plutôt cocasse avant Manchester City-Club de Bruges, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Invité à préfacer la rencontre face à la presse, le latéral droit des Citizens Kyle Walker a eu droit à une question plutôt déconcertante de la part d’un journaliste irlandais. Celui-ci a demandé à l’international anglais comment se passait la concurrence avec… Bernard Mendy ! Une question doublement erronée puisque, premièrement, il a confondu Bernard Mendy, ancien joueur français passé notamment par le PSG, et Benjamin Mendy. Mais, en plus, le dernier cité est actuellement en prison, en attendant d’être jugé pour des accusations de viols. Donc, au niveau concurrence, Kyle Walker n’a pas trop de soucis à se faire. D’autant plus que l’Anglais évolue du côté droit, tandis que le Français a(vait) l’habitude de jouer à gauche…

Forcément, cette question a quelque peu déconcerté le coéquipier de Kevin De Bruyne. « Mendy qui ? », a-t-il demandé à l’attaché de presse présent à ses côtés. Ce dernier a ensuite demandé au journaliste de reformuler sa question, lui précisant qu’il devait se tromper dans le nom du joueur. En vain…