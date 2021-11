La COP26, le sommet de l’urgence climatique

Sous la coordination de « Forbidden Stories », 16 médias, dont « Le Soir » et « Knack » en Belgique, ont eu accès à plus de 50.000 numéros de téléphone sélectionnés comme cibles par des clients de NSO, le géant israélien de la cybersurveillance. Plus de 180 journalistes figurent dans cette liste. Mais aussi treize chefs d’État, des politiques, des militants des droits de l’homme.