Le nouvel album d’Abba, quarante ans après: un «Voyage» très calme

Abba est donc bien de retour. Même si ses quatre membres ont déjà annoncé que ce nouvel album intitulé Voyage serait le dernier avant une séparation définitive. Ce qui ne les empêchera pas de se produire sur scène dès le 27 mai prochain à Londres sous la forme d’hologrammes de leurs avatars. Des avatars représentant Frida (75 ans), Agnetha (71), Benny (74) et Björn (76) tels qu’ils étaient en 1979 et que la société I.L.M. (Industrial Light and Magic), créée par George Lucas et rachetée par Disney, a réalisés d’eux.