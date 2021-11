Flandre: le couple qui a filmé ses ébats sur l’autel d’une église identifié

En Flandre, un couple a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de ses ébats sur l’autel d’une église du Limbourg à Bree. Une enquête avait été ouverte pour distribution de matériel pornographique et l’indécence publique. Ce jeudi, le parquet du Limbourg a annoncé que les deux suspects avaient été identifiés et ont été interrogés. Ils ont reconnu les faits et ont été présentés au magistrat, qui les a déclarés coupables. Il leur a imposé des mesures de médiation, qui implique notamment de suivre une formation afin qu’ils réfléchissent à leurs actes et leurs conséquences.

Cette procédure offre également la possibilité d’une médiation entre le coupable l’administration de l’église, qui a porté plainte.