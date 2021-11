Qui a tué le porion Gustave Fonck?

Le mercredi 8 août 1956, l’incendie des charbonnages du Bois du Cazier provoque la mort de 262 mineurs, tel est le résumé abrupt de la plus grande catastrophe minière jamais survenue en Belgique. Fin de l’histoire ? Et s’il y avait eu en sous-sol un mort de plus, un porion de 45 ans, Gustave Fonck, assommé à l’aide d’un bidon métallique puis étouffé avec un foulard ? Car à ce même niveau 715 du charbonnage et de ses galeries, deux mineurs sont retrouvés sous un wagonnet renversé, miraculeusement indemnes. Ceux-là étaient en conflit avec le contremaître. Et s’ils étaient les assassins ?

Deux ans plus tard s’ouvre le procès d’assises des deux mineurs…