«Le bal de Paris»: la fête dont vous êtes le héros… virtuel

Dans Robot ! , Blanca Li faisait déjà danser des androïdes. Aujourd’hui, la chorégraphe espagnole va un cran plus loin puisque c’est nous qu’elle transforme en créatures technologiquement augmentées pour nous faire danser dans un univers féerique convoqué par la réalité virtuelle. Un casque de VR sur la tête, quelques capteurs posés sur vos bras et jambes, le tout relié à un ordinateur qu’on vous colle sur le dos et vous voilà parés pour vivre Le bal de Paris , expérience chorégraphique immersive et vivante.