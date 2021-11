Le Barça pourrait officialiser l’arrivée de Xavi dès ce vendredi

Selon les informations divulguées par les médias catalans Sport et Mundo Deportivo, le Barça tiendrait enfin son nouveau coach. Et il s’agirait comme attendu de Xavi. L’arrivée de l’ancien milieu de terrain du club devrait même être officialisée ce vendredi, et il prendrait ainsi la place de Sergi Barjuan, nommé comme coach intérimaire.

Sport explique que les discussions avec Al-Sadd se seraient bien passées et que Xavi devrait faire son grand retour au Camp Nou, où il paraphera un contrat le liant à Barcelone jusqu’en 2023.