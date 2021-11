RD Congo: le président du Sénat est indulgent envers la colonisation belge

Modeste Bahati Lukwebo, numéro 2 de l’Etat congolais, commente le rapport des experts chargés de présenter le travail de la commission Décolonisation. Et il regrette qu’ils aient omis de souligner les aspects positifs de la période coloniale.

Nous recevant en marge de la visite de parlementaires belges à Kinshasa, le président du Sénat congolais Modeste Bahati Lukwebo a accepté de commenter le rapport présenté par les experts chargés d’exposer le travail de la commission Décolonisation. Pour lui en effet, « il importe d’être réaliste et de rappeler toutes les facettes de l’entreprise coloniale. Certes, il y a eu des contraintes, la chicotte a été utilisée, mais en même temps les ressources du Congo ont été mises en valeur. L’impunité n’existait pas et les lois étaient appliquées ; les enfants étaient obligés d’aller à l’école et sanctionnés s’ils n’y allaient pas… »